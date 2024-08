Einbruch in Verwaltungsbüro in Neu-Ulm: Geld und Medikamente gestohlen

In ein Verwaltungsbüro ist am vergangenen Wochenende in Neu-Ulm eingebrochen worden. Gestohlen wurde dabei Bargeld und Medikamente. Die Kriminalpolizei bittet nun um Hinweise von Zeugen.

Wie die Ermittler am Mittwoch mitteilen, ereignete sich der Einbruch in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich der Friedensstraße. Die bislang unbekannten Täter versuchten zunächst, die Zugangstüre zu den Büroräumen aufzuhebeln, scheiterten jedoch. Infolgedessen setzten sie zu einem erneuten Versuch an einem Fenster im Hinterhof an, was erfolgreich verlief.

Durch das Fenster gelangten die oder der Täter in die Innenräume, wo unter anderem eine Geldkassette sowie ein Tresor gefunden werden konnte. Die Täterschaft nahm das Bargeld an sich, bevor sie das Gebäude durch ein Fenster verließen. Auch diverse Medikamente wurden entwendet.

Eine Spurensicherung sowie erste Maßnahmen vor Ort wurden durch Beamte des Kriminaldauerdienstes Memmingen durchgeführt. Zwischenzeitlich hat die Kripo Neu-Ulm die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im Zeitraum von Samstag, 24. August, 23 Uhr, bis Sonntag, 25. August, 8 Uhr, im Bereich der Friedensstraße Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich direkt mit der Kriminalpolizei Neu-Ulm unter Telefonnummer 0731/8013-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)