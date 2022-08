Neu-Ulm

Einbruch in Wertstoffhof Breitenhofstraße: Müll-Abgabe ist jetzt eingeschränkt

Ein Einbruch in den Wertstoffhof in der Breitenhofstraße in Neu-Ulm hat weitreichende Folgen. Was Bewohnerinnen und Bewohner beachten müssen.

In den Neu-Ulmer Wertstoffhof in der Breitenhofstraße ist am Dienstag in den frühen Morgenstunden eingebrochen worden. Wie die Neu-Ulmer Stadtverwaltung mitteilt, wurden hierbei die Verwaltungsräumlichkeiten verwüstet und das vorhandene Kassensystem sowie ein Tresor gestohlen. Dies habe zur Folge, dass ab sofort und bis auf Weiteres keine Sperrmüllanlieferung und auch keine Abgabe von Wurzeln möglich ist. "Da unser komplettes Kassensystem entwendet wurde, können wir die Anlieferung derzeit vor Ort nicht abrechnen. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, das System zu ersetzen", wird Traugott Oßwald, Leiter der Abteilung Servicebereich Baubetriebshof, in einer Mitteilung zitiert. Eine Änderung ergebe sich bis auf Weiteres auch für die Anlieferung von Grüngut durch gewerbliche Anbieter: Eine Barzahlung ist nicht möglich, es erfolgt eine Rechnungsstellung. Ab wann Sperrmüll und Wurzeln wieder angeliefert werden können, ist derzeit noch unklar. Die Verwaltung will informieren, sobald die Schäden behoben wurden und ein neues Kassensystem einsatzbereit ist. Nach ersten Erkenntnissen soll sich der Sachschaden auf rund 1500 Euro belaufen. Darüber hinaus wurde Bargeld in Höhe von rund 3000 Euro gestohlen. Die Verwaltung hat nach eigenen Angaben Anzeige erstattet. (AZ)

