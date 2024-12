Eislauf-Freipiste der Eissportanlage am Donaubad öffnet an Nikolaus

Am kommenden Freitag, 6. Dezember, und damit an Nikolaus startet nun auch die beliebte Freipiste der Eisportanlage in die Saison. Ab diesem Tag stehen dann beide Eislaufflächen im Rahmen des Öffentlichen Laufs zur Verfügung.

Die Eishalle der Eissportanlage hat bereits seit 3. Oktober geöffnet. Die kühlen Temperaturen geben es her, um nun auch die Freifläche der Eissportanlage energieschonend in Einsatz zu bringen: Schlittschuhläuferinnen können sich freuen. Sie haben damit die freie Wahl, ob sie unter freiem Himmel fahren wollen oder doch im geschützten Innenbereich der Eisportanlage. Der Start der Freipiste läutet nun auch den Beginn der Eislauf-Hauptsaison ein. Auch zur Eisdisco an jedem Samstagabend stehen ab sofort zwei Eisflächen zur Verfügung. (AZ)