Ekin Deligöz fordert in Neu-Ulm: Kinder und Jugendliche müssen Priorität haben

Plus Beim Neujahrsempfang der Grünen berichtet die Staatssekretärin über das mühsame Regierungsgeschäft. Und schwärmt vom Heimkommen in den Landkreis.

Nicht nur viele ältere Menschen leiden unter Einsamkeit – sondern auch Kinder. Das betonte die Bundestagsabgeordnete Ekin Deligöz beim Neujahrsempfang der Grünen im Edwin's in Neu-Ulm. "Es darf nicht passieren, dass wir unsere Kinder und Jugendlichen alleine lassen", sagte sie mit Blick auf die Folgen der Corona-Pandemie. Die Politikerin, die seit gut einem Jahr parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium ist, erläuterte zudem, wie mühselig das Regierungsgeschäft bisweilen ist.