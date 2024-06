Neu-Ulm/Elchingen

Kieswerk wird zur Hochwasser-Hilfe: Wie der Sand in die Säcke kommt

Plus 500 Tonnen Sand in 50.000 Säcke: Kräfte von THW und Feuerwehr verrichten in einer Halle in Neu-Ulm Schwerstarbeit. Der Sand-Lieferant ist schwer beeindruckt.

Von Michael Kroha

Sand rein, Sack zu und ab damit: Es klingt so einfach, doch es ist ein wahrer Knochenjob, das Abfüllen der Sandsäcke, die bei Hochwasser Leben retten können. Seit Freitagnachmittag hat das Technischen Hilfswerk (THW) in einer Halle beim Metall- und Schrotthändler Karl Karletshofer in Neu-Ulm eine Packstation eingerichtet. Um die 600 Säcke pro Stunde konnten hier abgefertigt werden. Von dort aus wurden die Säcke in den gesamten Landkreis Neu-Ulm verteilt. Den Sand dafür lieferte unter anderem ein Kieswerk in Elchingen. Dessen Geschäftsführer Philipp Stech ist beeindruckt von der Arbeit der Helferinnen und Helfer: "Wir kamen mit den Lkws teilweise kaum hinterher den Sand anzuliefern."

Die Karl Daferner Kieswerke nahe dem Autobahnsee bei Unterelchingen wurden 1955 gegründet und werden inzwischen in der dritten Generation geführt. Von vergangenem Freitag, 23 Uhr, bis Samstag, 23 Uhr, sei es durchgängig geöffnet gewesen. "Das gab es seit Pfingsten 1999 nicht mehr", sagt Stech. In dieser Zeit seien insgesamt rund 13.800 Sandsäcke verteilt worden, überwiegend in den Landkreis hinein. Jedoch sei jeder bedient worden, der Bedarf hatte. Aus dem Kieswerk stammen auch jene Flussbausteine, die den Damm in Roggenburg-Biberach unterstützen. Auch sogenannter Kalkschroppen für eine Straßenunterspülung bei Ettenbeuren im Kammeltal sei ausgeliefert worden. Die Straße aber habe wohl nicht gerettet werden können.

