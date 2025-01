Mehrere Autos in Neu-Ulm und Elchingen aufgebrochen: Polizei sucht Zeugen

In Neu-Ulm und Elchingen sind am Donnerstag drei Fahrzeuge aufgebrochen worden. Dabei wurde auch etwas gestohlen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Der oder die Täter beschädigten nach Angaben der Ermittler jeweils eine Seitenscheibe und gelangten so zum Innenraum der Fahrzeuge. Entwendet wurden in allen Fällen Geldbörsen oder Taschen, die offensichtlich im Auto lagen. Die Diebe gelangten so an kleinere Bargeldbeträge sowie Debitkarten.

Die beiden Taten in Neu-Ulm ereigneten sich auf einem Parkplatz in der Wiblinger Straße und in der Straße Am Kaltwässerle/Öschweg. Die Tat in Elchingen wurde auf einem Parkplatz in der Glockeraustraße begangen. Inwiefern die drei Vorfälle zusammenhängen, wird geprüft. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 2000 Euro.

Bei allen Taten kann bislang nur ein Tatzeitraum, jedoch keine genaue Tatzeit, festgelegt werden. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm bittet Zeugen, die sich an den Tattagen vor Ort aufgehalten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)