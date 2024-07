Er durfte wohl nicht in den Speisesaal: Mann beißt Security in den Finger

Ein 25-jähriger Bewohner einer Unterkunft in Neu-Ulm hat am Donnerstagabend einem Sicherheitsbediensteten in den Finger gebissen. Der Mann habe in den Cateringbereich der Unterkunft wollen, obwohl dieser noch geschlossen war, teilt die Polizei am Freitag mit. Weil ihm der Zugang verwehrt wurde, sei es zum Streit gekommen.

Der 25-Jährige sei daraufhin aggressiv und später auch handgreiflich geworden. Er soll versucht haben, einen Security-Mitarbeiter zu schlagen. Einem anderen Bediensteten habe er in den Finger gebissen, der dadurch leicht verletzt wurde.

Weil sich der 25-Jährige weiterhin aggressiv verhalten haben soll, wurde die Polizei hinzugerufen. Auch gegenüber den Beamten habe sich der Mann sofort äußerst aggressiv verhalten. Er wurde daher gefesselt. Dagegen wehrte er sich ebenfalls und soll mehrfach versucht haben, die Polizisten zu beißen. Die eingesetzten Beamten seien zudem mehrfach durch ihn bedroht worden.

Der Aggressor stand offenbar erheblich unter Alkoholeinfluss. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, Bedrohung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und versuchter Sachbeschädigung eingeleitet. (AZ)