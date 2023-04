Erneuter Anlauf: Die Ludwigstraße soll zu einem Boulevard umgebaut werden

Plus Die Stadt Neu-Ulm holt ihre Pläne von 2017 wieder aus der Schublade. Manche Räte können sich sogar einen verkehrsberuhigten Bereich vorstellen.

Durch die Ludwigstraße in Neu-Ulm fahren täglich etwa 6000 Autos und mehrere Hundert Busse. Doch Überlegungen, Fußgängern und Radlerinnen auf der wichtigen Achse zwischen Bahnhofstraße und Augsburger Straße mehr Platz einzuräumen, gibt es schon lange. Nun sollen sie wieder vorangetrieben werden. Die Stadt holt dafür ihre Pläne von 2017 wieder aus der Schublade. Manche Stadträte wollen aber noch einen Schritt weiter gehen und können sich vorstellen, die Ludwigstraße zu einem verkehrsberuhigten Bereich zu machen.

Die Planung beruht auf den Ergebnissen eines Wettbewerbs im Jahr 2016. Das Konzept des Büros bbz aus Berlin ging damals als Sieger hervor. Vor sechs Jahren folgten ein einstimmiger Beschluss im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt und eine Bürgerinformationsveranstaltung. Dann wurde das Vorhaben aber erst mal zurückgestellt und auf "nach 2019" verschoben.