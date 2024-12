Erst flüchtet ein Autofahrer – dann versucht er, die Polizei zu täuschen

Vergeblich hat ein betrunkener Autofahrer in Neu-Ulm versucht, der Polizei zu entkommen. In der Nacht zum Sonntag sollte der 33-Jährige in der Neu-Ulmer Innenstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Er reagierte jedoch nicht auf die Anhaltesignale der Polizei und versuchte zu flüchten. Wenig später gab er seinen Fluchtversuch auf und hielt an. Laut Polizei tauschte er jedoch noch schnell mit seiner Beifahrerin den Platz. Die Beamten bemerkten dies allerdings, weshalb der nun auf dem Beifahrersitz befindliche Fahrer der Kontrolle unterzogen wurde.

Laut der Neu-Ulmer Polizei hatte der Mann 1,4 Promille im Blut

Die Ursache für dessen Verhalten konnte schnell geklärt werden. Der 33-Jährige war laut Polizei nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, zudem hatte er einen Atemalkoholwert von circa 1,4 Promille und stand vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Gegen ihn wird nun Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr erstattet. (AZ)