Erster veganer Brunch im Haus der Nachhaltigkeit

Zum ersten Mal fand im Neu-Ulmer Haus der Nachhaltigkeit ein veganer Mitbring-Brunch statt, der mit 94 Gästen ein voller Erfolg wurde. Der Brunch wurde federführend von der Hochschulgruppe Nachhaltigkeit der Uni Ulm (HSGN) organisiert und in Kooperation mit dem Haus der Nachhaltigkeit (HdN) durchgeführt. Das Konzept war einfach und genial: Jeder brachte etwas Selbstgemachtes mit – vom bunten Salat über herzhafte Brotaufstriche bis hin zu süßen Kuchenvariationen. Das Ergebnis war ein vielfältiges Buffet, das nicht nur den Gaumen, sondern auch das Bewusstsein für nachhaltige Ernährung bereicherte. Die Atmosphäre war von Anfang an locker und einladend. Gäste aus der gesamten Region (unter anderem aus Göppingen, Weißenhorn) nutzten die Gelegenheit, sich auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen und gemeinsam die Idee der Nachhaltigkeit zu feiern. „Wir wollen nicht nur über Nachhaltigkeit reden, sondern sie direkt erlebbar machen – und das ist uns gelungen“, so Ute Brischar, Mitglied im Vorstandsteam des Haus der Nachhaltigkeit Ulm, Neu-Ulm und Region e.V. Den Brunch rundete ein Quiz der HSGN ab, das auf spielerische Weise Wissen rund um Klimaschutz, Umwelt und vegane Ernährung vermittelte. Die positive Resonanz zeigte: Begegnung, Bildung und Spaß gehen Hand in Hand. Der Brunch war nicht nur ein kulinarisches Erlebnis, sondern auch ein erfolgreicher Schritt zum Ausbau des Netzwerks des Vereins. Viele der Teilnehmenden äußerten den Wunsch nach weiteren Veranstaltungen dieser Art. Das Haus der Nachhaltigkeit bewies sich dabei einmal mehr als Begegnungsort für Menschen, die sich für eine umweltfreundliche Zukunft engagieren wollen. Die Studierenden der HSGN zeigten sich begeistert von der hohen Beteiligung und der tollen Stimmung. „Es ist großartig zu sehen, wie viel Potenzial in der Gemeinschaft steckt. Dieses Event hat gezeigt, dass Nachhaltigkeit verbinden kann“, betonten sie. Dieser Erfolg macht Lust auf mehr. Aktuelle Infos immer unter: www.h-d-n.org oder über Insta: hausdernachhaltigkeit.

