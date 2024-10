Es geht voran, allerdings schleppend

Mit musikalischer Begleitung durch das Artjom-Trio informierte das KulturDach Neu-Ulm/Ulm unter dem Motto „Infos.Musik.Gespräche“ im Cafe d`Art über den Stand des Projekts „Betrieb eines offenen Kulturhauses auf dem ehemaligen Barfüßergelände“. Mitglieder des Vereins sind große Verbände wie die Musikerinitiative Ulm, der Iller-Roth-Günz-Sängerkreis und das KunstWerk Ulm, aber auch mehrere freischaffende Künstler wie etwa Ariane Müller. Christian Grupp, Geschäftsführer des Roxy, und Vorsitzende Christina Richtmann berichteten über den Stand der Dinge. Die Entscheidung des Stadtrats ist noch nicht gefallen. Die Fraktionen im Stadtrat sind sich wohl nicht einig, auch die Oberbürgermeisterin äußerte sich auf Nachfrage eines Bürgers in der Bürgerversammlung in Pfuhl am Tag zuvor ähnlich. Sie deutete an, dass die Entscheidung wohlmöglich nochmal verschoben würde. Es ist nun für den Verein nicht ganz einfach, das Projekt unter diesen Umständen voran zu treiben „Wir brauchen dazu euch, die Stadtgesellschaft!“, beschwor Richtmann die Anwesenden „Wenn ihr euch dazu positiv äußert, gegenüber den Räten und Rätinnen, aber auch per Leserbriefen und in Kommentaren in den sozialen Medien, dann wird das gehört“. Sie forderte auf, sich mit einzubringen und für tatkräftige Hilfe bereit zu sein sowie weiter zu spenden. Der Stand des Crowdfunding ist derzeit bei mehr als 5000 Euro und hat so bereits ein Viertel des Spendenziels erreicht. Grupp ergänzte, dass ein solides Betreiberkonzept vorliegt, und die Renovierung mit Städtebaumitteln unterstützt werden wird. Die Gäste zeigten sich sehr interessiert und stimmten zu, dass das Gelände und Haus mit seiner einmaligen Lage an der Donau so der Bürgerschaft zurückgegeben werde. Weitere Infos und Kontaktangaben, sowie der Link zum Crowdfunding sind auf der Homepage www.kultur-dach.de zu finden.

