Neu-Ulm

06:30 Uhr

Ex-Golden-Tulip-Hotel soll unter neuem Betreiber eröffnen

Lokal Der Besitzer der Immobilie, die Anter-Group aus Düsseldorf, macht einen Rückzieher. Das Gebäude allerdings sei dennoch größtenteils saniert.

Flieder ist so etwas wie die Erkennungsfarbe der Anter-Group. Die Firma aus Düsseldorf hat bereits ein wenig an der Front des ehemaligen Golden-Tulip-Hotels mit einem solchen Anstrich herumexperimentiert. Nun muss die Farbe wieder weg: Ein „Parkhotel Neu-Ulm by Stays“, also ein von der Hotelmarke der Anter-Group namens Stays geführtes Haus, wird es nicht geben.

