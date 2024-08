Ex-Golden-Tulip: Neues Plaza Parkhotel soll Mitte Januar 2025 eröffnen

Inzwischen hängen zumindest ein paar Lampen von der Decke im Eingangsbereich. Doch nach Hotelbetrieb sieht es beim Ex-Golden-Tulip dieser Tage noch immer nicht aus. Dabei hätte es am Neu-Ulmer Donauufer Anfang kommender Woche schon losgehen sollen. Davon war man auch bei der Stadt Neu-Ulm ausgegangen: Im Programmheft zum Edwin-Scharff-Haus steht ganz groß: „Neueröffnung am 2.9.2024“. Doch nun wird offiziell bestätigt, was bereits zu erwarten war: Das neue Plaza Premium Parkhotel wird in diesem Jahr nicht mehr eröffnen.

Michael Kroha Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis