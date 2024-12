Exhibitionist belästigt 13-Jährige auf dem Weg zur Schule

Ein Exhibitionist hat am Mittwoch in Neu-Ulm eine Schülerin belästigt. Das Mädchen befand sich gegen 7.45 Uhr auf dem Weg zur Schule, als sie von einem Mann am Spielplatz im Wiley-Park angesprochen wurde und dieser sein Geschlechtsteil entblößte. Unmittelbar darauf suchte er das Weite, und die 13-Jährige ging zur Schule, wo sie sich offenbarte. Die durch die Schule informierte Polizeiinspektion Neu-Ulm leitete eine Fahndung mit mehreren Streifenfahrzeugen ein, traf den Täter jedoch nicht mehr an.

Die Polizei Neu-Ulm bittet Zeugen um Hinweise zu dem Vorfall

Der Unbekannte war dunkel gekleidet, etwa 20 bis 30 Jahre alt und circa 1,70 bis 1,75 Meter groß ist. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zum Täter oder Tatgeschehen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden. (AZ)