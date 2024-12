Falschparker attackiert Mitarbeiterin der Verkehrsüberwachung

Eine Mitarbeiterin der kommunalen Verkehrsüberwachung (KVÜ) ist am Donnerstagabend in Neu-Ulm attackiert worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Mann in der Meininger Allee sein Auto in zweiter Reihe geparkt und war von der Mitarbeiterin auf sein Fehlverhalten hingewiesen worden. Weil er uneinsichtig reagierte und sich zunächst zu Fuß entfernte, sollte der Verkehrsverstoß mit einem dienstlichen Gerät geahndet werden.

Die Polizei Neu-Ulm ermittelt wegen versuchter Körperverletzung

Als der 37-Jährige dies bemerkte, kehrte er zurück, entriss der Frau das Gerät und versuchte, sich mit diesem zu seinem Fahrzeug zu begeben. Als die Frau das Gerät zurückholen wollte, griff der Mann sie an ihrer Kleidung und schüttelte sie, so die Polizei. Ihre Kollegin eilte ihr zur Hilfe, und gemeinsam konnten sie den Mann zurückdrängen. Die Polizei traf vor Ort alle Beteiligten sowie Zeugen an. Verletzt wurde niemand. Gegen den 37-Jährigen wird nun wegen versuchter Körperverletzung und Nötigung ermittelt. (AZ)