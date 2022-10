Felix holt den Chemie-Superpreis ans Gymnasium nach Pfuhl

Plus Als erster Schüler des Bertha-von-Suttner-Gymnasiums gewinnt Felix Schneider den Superpreis für Chemie. Wie der 14-Jährige die Auszeichnung erlebt hat.

Dieses Jahr hatte Felix Schneider vom Bertha-von-Suttner-Gymnasium ein gutes Gefühl. Zum dritten Mal nahm der 14-Jährige an dem bayernweiten Wettbewerb "Experimente antworten" für junge Naturwissenschaftler teil. Und nun hat es tatsächlich geklappt. "Die Aufgaben kamen mir entgegen, deshalb war die Nominierung nicht ganz überraschend", sagt Felix. Nun ist er einer von landesweit 56 Chemie-Superpreisträgern und der erste vom Pfuhler Gymnasium.