Fernwärme in Ludwigsfeld ausgefallen: 750 Haushalte betroffen

Im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld ist am Donnerstag die Fernwärme ausgefallen. Ungefähr 750 Haushalte seien betroffen, teilt ein Sprecher der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) mit. Man arbeite „mit vollem Einsatz“ an der Fehlerbehebung.

Die SWU hätten am Donnerstagmorgen, gegen 9 Uhr, einen Druckabfall im Fernwärmenetz in Ludwigsfeld registriert. Infolgedessen sei die Fernwärmeversorgung östlich der Königsberger Straße ausgefallen. Als Ursache für die Störung sei inzwischen ein Korrosionsschaden an einer Hauptversorgungsleitung in unmittelbarer Nähe des Kraftwerks in der Breslauer Straße ermittelt worden.

Nachdem die Schadensstelle lokalisiert wurde, hätten die SWU ab 12.30 Uhr mit der Instandsetzung begonnen. Um die Dauer der Störung so gering wie möglich zu halten, arbeiten insgesamt drei Montage-Teams an der Behebung, heißt es vonseiten der SWU. Die Reparatur der Versorgungsleitung soll voraussichtlich bis Donnerstag, 3. Oktober, andauern. Im Anschluss soll die Fernwärmeversorgung wieder aufgenommen werden. (AZ)