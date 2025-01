Feuer in Kleingartenlage „Jakobsruhe“: Polizei vermutet Brandstiftung

In einer Kleingartenanlage „Jakobsruhe“ in Neu-Ulm hat es in der Nacht zum Montag gebrannt. Kurz nach Mitternacht bemerkte ein Zeuge das Feuer und wählte den Notruf. Eine Streife der Polizei trag als erste am Einsatz oder in der Straße „Am langen Weg“ ein und löschte den Kleinbrand mithilfe eines mitgeführten Feuerlöschers. Ein Sichtschutz war in Brand geraten. Die Feuerwehr führte im Anschluss Nachlöscharbeiten durch. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf etwa 500 Euro geschätzt. Weil ein technischer Defekt ausgeschlossen werden kann, ermittelt die Polizeiinspektion Neu-Ulm wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung.

Im Juli 2023 hatte es in der besagten Kleingartenanlage nahe der B28 schon einmal gebrannt. Damals waren neun Hütten vom Feuer zerstört worden. Als Ursache gingen die Ermittler von einer fahrlässigen Brandstiftung aus. (AZ)