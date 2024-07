Feuerlöscher bei Unfall beschädigt: Löschpulver-Explosion im Auto

Bei einem Unfall am Mittwochnachmittag auf der Europastraße (B10) im Bereich zwischen Reuttier Straße und Otto-Renner-Straße in Neu-Ulm ist ein 23-Jähriger leicht verletzt worden. Der Mann war mit seinem Auto in Richtung Nersingen unterwegs. Verkehrsbedingt musste er dabei stark abbremsen.

Dabei verrutschte wohl ein ungesichert im Fußraum des Rücksitzes liegender Feuerlöscher. Der wurde dabei beschädigt und Löschpulver entwich explosionsartig. Es wurde im gesamten Fahrzeuginneren verteilt. Der Mann konnte das Auto sicher anhalten. Er klagte jedoch über Atemnot und wurde deshalb in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Andere Verkehrsteilnehmer wurden laut Polizei nicht geschädigt. (AZ)