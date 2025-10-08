Feuerwehreinsatz auf B28: Auto brennt nahe Ausfahrt Neu-Ulm-Mitte komplett aus

Die Rauchwolke war am frühen Dienstagabend von Weitem sichtbar: Ein Mercedes hat nahe der B28-Ausfahrt Neu-Ulm-Mitte Feuer gefangen. Gemeldet wurde der Brand der Polizei kurz vor 18 Uhr. Die Ausfahrt wurde in der Folge für etwa drei Stunden voll gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen in und rund um Neu-Ulm.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, wollte ein 37-Jähriger von der B28 in Richtung Ulm an der Anschlussstelle Neu-Ulm-Mitte abfahren. Während der Fahrt fing sein Fahrzeug Feuer. Die Brandursache steht noch nicht fest, man gehe aber von einem technischen Defekt aus. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug unverletzt verlassen, bevor es vollständig ausbrannte.

Auf der B28 aus Richtung Senden bildete sich ein längerer Stau, der auch auf die B30 zurückreichte. Kräfte von Feuerwehr und Polizei waren vor Ort im Einsatz. Nach circa einer halben Stunde war der Brand gelöscht. Die Ausfahrt blieb für Reinigungsarbeiten länger gesperrt, da Fahrbahn und eine Leitplanke beschädigt wurden. An der Fahrbahn entstand Schaden in noch unbekannter Höhe, am ausgebrannten Auto Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. (AZ)

Der Mercedes wurde mit Löschmittel abgedeckt. Foto: Thomas Heckmann

