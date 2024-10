Feuerwehreinsatz bei Spedition in Neu-Ulm: Gefährliche Flüssigkeit ausgelaufen

Bei einer Spedition in der Erst-Abbe-Straße in Neu-Ulm ist es Montagmorgen zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war gegen kurz nach 6.30 Uhr bei Arbeiten in der Firma versehentlich ein Behältnis beschädigt worden. Dadurch sei eine giftige Flüssigkeit ausgelaufen. Der Bereich wurde darauf gesperrt, die Feuerwehr rückte an.

Nach Polizeiangaben wurde niemand verletzt. Jene Flüssigkeit sei zum Großteil in einen Kanal abgeflossen. Glücklicherweise sei festgestellt worden, dass sich der Gefahrgutstoff selbst zersetzt und Reste in der Kläranlage gefiltert werden, so eine Polizeisprecherin. Es seien also keine weiteren Maßnahmen notwendig.

Gegen 8.30 Uhr galt der Einsatz schon wieder für beendet. Lediglich Reinigungsarbeiten standen noch aus, so die Polizeisprecherin. Um welche Substanz es sich genau handelt und inwiefern ein Schaden entstanden ist, war zunächst unklar. Von der Feuerwehr waren unter anderem Kräft aus Neu-Ulm, Thalfingen und Weißenhorn vor Ort. (AZ/krom)