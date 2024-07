Feuerwehreinsatz in Offenhausen: Mann vergisst Essen auf dem Herd

Im Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen ist es am Sonntagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Aus einer Wohnung in der Johann-Strauß-Straße war aus einem Küchenfenster starker Rauch ausgetreten, der Rauchmelder war ausgelöst. Der Alarmton lief bereits längere Zeit.

Weil die Wohnungstüre durch den Bewohner selbst nicht geöffnet wurde, brach die Feuerwehr die Tür gewaltsam auf. In der stark verrauchten Wohnung wurde der 56-jährige Wohnungsinhaber in seinem Bett liegend angetroffen. Er konnte aufgrund einer Gehbehinderung die Wohnung nicht selbstständig verlassen. Er wurde durch den Rettungsdienst zur Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, blieb jedoch nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen unverletzt.

Der Mann hatte offenbar Essen auf dem Herd stehen und ist dabei eingeschlafen. Zu einem Sachschaden kam es laut Polizei nicht. Eine Evakuierung anderer Bewohner des Mehrfamilienhauses war nicht erforderlich. Die Feuerwehr Neu-Ulm befand sich mit 20 Einsatzkräften, der Rettungsdienst des BRK Neu-Ulm mit zwei Rettungswägen vor Ort. (AZ)