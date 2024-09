Feuerwehreinsatz in Reutti: Mann will Backofen vorheizen, schaltet aber auch Herd ein

Im Neu-Ulmer Stadtteil Reutti ist es am Mittwochmittag zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Neu-Ulmer Straße seinen Backofen vorheizen. Hierbei schaltete er aber vermutlich ebenfalls die Herdplatte an, auf der eine verpackte Tiefkühlpizza und ein WC-Reininger stand.

Der Mann verließ anschließend seine Wohnung. Durch die Hitze entstand eine Rauchentwicklung, sodass die Rauchmelder in der Wohnung anschlugen. Zu einem offenen Feuer kam es laut Polizei nicht. Durch die hinzugerufene Feuerwehr wurde die Wohnung gelüftet.

An der Herdplatte entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Verletzt wurde niemand. Neben 21 Einsatzkräften der Feuerwehr Neu-Ulm war ein Rettungswagen und die Polizei vor Ort. Gegen den Verursacher wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (AZ)