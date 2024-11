Film- und Fernseh-Star zu Gast

Am Freitag, 22. November (Beginn: 19 Uhr) ist im Theater Neu-Ulm Nick Wilder zu Gast, Hollywood-Schauspieler, TV-Werbe-Ikone und "Traumschiff"-Doktor. Titel des Abends: "Hallo, Herr Kaiser. Das Leben ist Wilder als man denkt". 72 mal ist Emery Forster im Sommer auf der Flucht erwischt und in die Hölle befördert worden. Den Bösewicht der diesjährigen Karl-May-Spiele in Bad Segeberg ereilte somit das vom jeweils 7500-köpfigen Publikum ersehnte Schicksal. Nick Wilder als "Emery Forster" fügte damit seiner bemerkenswerten vita ein weiteres bemerkenswertes Kapitel hinzu. In seinen anderen Rollen, mit denen Nick Wilder bekannt wurde, spielte er immer sehr sympathische, smarte Charaktere - was auch ganz und gar seinem Naturell entspricht. Bei seinem Auftritt im Theater Neu-Ulm, bei dem er lesend, frei erzählend und auch singend (!) sein tatsächlich wildes Leben vorüber ziehen lässt, lernt das Publikum einen Star kennen, der überhaupt keine Allüren kennt. Das Neu-Ulmer Theatermacher-Duo Claudia Riese und Heinz Koch hatte den berühmten Kollegen kennengelernt, weil er damals zur selben Zeit wie "Riese & Ko" in Neu-Ulm zusammen mit seiner Frau Christine im Stadttheater Bruneck das herrliche Stück "Nächstes Jahr - Gleiche Zeit" gespielt hatte. Sowas verbindet. Diese Verbindung wurde im Laufe der Jahre intensiver, hält bis heute und mündet in dieses Gastspiel, . Das Publikum wird nicht nur mit dem "Herrn Kaiser" von der Hamburg-Mannheimer und mit dem "Bordarzt Doc Sander" vom "Traumschiff" zwei alte "Bekannte" treffen, und es wird dazu mit einem Surfweltmeister Bekanntschaft machen und letztlich einen in vieler Hinsicht außergewöhnlichen Menschen kennenlernen, der bei aller Berühmtheit bodenständig, äußerst sympathisch geblieben ist. Ganz nebenbei wird man aus berufenem Munde viel über Amerika erfahren - pendelt das Schauspielerpaar doch zwischen dem Wohnsitz Montana (USA), Fehmarn (wo Wilder herstammt) und Bozen (der Heimat seiner Frau).

