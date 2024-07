Fischdiebstahl am Brandstätter See: Polizei fasst drei Verdächtige

Aufmerksamen Zeugen kommen drei Personen am See zwischen Burlafingen und Steinheim verdächtig vor. Die Polizei nimmt das Trio vorläufig fest.

Drei Personen im Alter von 36 und 57 Jahren sollen ohne Erlaubnis am Brandstätter See an der B10 in Neu-Ulm geangelt haben. Sie wurden des Verdachts des versuchten Fischdiebstahls vorläufig festgenommen. Sie befinden sich zwischenzeitlich aber wieder auf freiem Fuß.

Aufmerksame Zeugen hätten das Trio am Sonntagnachmittag beobachtet haben, wie sich am See zwischen den Neu-Ulmer Stadtteilen Burlafingen und Steinheim aufhielten und angelten. Weil sie annahmen, dass diese Personen keinerlei Erlaubnisse dafür hatten, verständigten sie die Polizei.

Als Beamten vor Ort eintragen, sollen die drei Verdächtigen bereits das Angeln eingestellt und ihren Rucksack mit der Ausrüstung bereits versteckt haben. Keiner von ihnen soll über die zum Angeln erforderlichen fischereirechtlichen Erlaubnisse verfügt haben.

Polizeikräfte hätten den Rucksack mit dem Angelgerät gefunden, heißt es. Einen Fisch soll das Trio noch nicht gefangen haben. Sie seien auf der Durchreise und verfügen laut Polizei über keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Sie wurden vorläufig festgenommen. Die Angelausrüstung wurde als "Tatmittel" sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft setzte die Polizei das Trio nach Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten in Deutschland wieder auf freien Fuß. (AZ)