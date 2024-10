Flucht vor Polizeikontrolle endet mit Unfall: Zwei Männer sind verletzt und alkoholisiert

Ein Auto sollte in den frühen Sonntagmorgenstunden in Neu-Ulm von der Polizei kontrolliert werden. Der Fahrer aber flüchtete. Kurze Zeit später wurde jener Wagen verunfallt festgestellt, wie die Polizei am Montag mitteilt.

Vor Ort hätten die Beamten zwei Männer angetroffen. Beide seien sichtlich alkoholisiert gewesen beziehungsweise hätten unter Betäubungsmittel gestanden. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde bei den Männern jeweils Blut entnommen.

Wer von ihnen an Steuer saß, konnte laut Polizei nicht abschließend geklärt werden. Beide hätten leichte Verletzungen erlitten. Zwei Fahrzeuge wurden beim Unfall beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro. (AZ)