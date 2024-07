Fremder Mann steht nachts auf dem Balkon: Frau schlief bei geöffneter Tür

Während eine Frau in ihrer Wohnung in Neu-Ulm schlief, soll in der Nacht zum Donnerstag ein unbekannter Mann auf ihrem Balkon gestanden haben. Was er dort wollte, ist unklar. Der Mann flüchtete, eine Fahndung der Polizei verlief bislang erfolglos. Nun werden Zeugen gesucht.

Wie die Polizei mitteilt, meldete sich die Anwohnerin gegen kurz nach Mitternacht. Die Frau hatte bei geöffneter Balkontür im Schlafzimmer geschlafen. Wegen eines Geräusches sei sie aufgewacht und bemerkte einen Mann, der auf ihrem Balkon herumschlich. Sie habe eine Silhouette erkennen können.

Als sie sich bemerkbar machte, sei der Mann vom Balkon gesprungen und in Richtung Glacis-Park geflüchtet. An der Balkonbepflanzung entstand dadurch ein Sachschaden von rund 50 Euro. Die eingesetzten Polizeibeamten sicherten Spuren des Täters am Tatort. Der soll einen schwarzfarbenen Kapuzenpullover getragen haben. Die Beamten trafen ihn bei einer eingeleiteten Fahndung im Nahbereich nicht mehr an.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die eventuell im Umfeld eine entsprechende verdächtige Person zu dieser Zeit festgestellt oder beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)