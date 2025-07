Fünf Motorräder in Ludwigsfeld gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld sind in der vergangenen Woche insgesamt fünf Motorräder im Gesamtwert von 29.000 Euro gestohlen worden. Die Tat erfolgte nach Polizeiangaben wohl in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 9. auf 10. Juli. Die Krafträder hatten zwei Fahrschulen an einem Seitenstreifen der Stettiner Straße in der Nähe des Verkehrsübungsplatzes abgestellt. Die Ermittler gehen davon aus, dass die bislang unbekannten Täter die Motorräder wahrscheinlich vor Ort in ein größeres Fahrzeug und/oder Anhänger verladen haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 entgegen. (AZ)

