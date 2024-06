Neu-Ulm

vor 50 Min.

Fußballtore an Neu-Ulmer Sportplatz beschädigt

An einem Neu-Ulmer Sportplatz wurden in den vergangenen Tagen zwei Fußballtore wohl absichtlich beschädigt.

Wer hat am Fußballplatz an der Grundschule in der Weststadt eine Sachbeschädigung beobachtet? Die Neu-Ulmer Polizei sucht nach Zeugen.

Die Fußballtore des Sportplatzes an der Grundschule in der Weststadt, welcher zwischen Ringstraße und der Schießhausallee liegt, wurden von unbekannten Tätern oder Täterinnen beschädigt. Das hat die Polizei Neu-Ulm mitgeteilt. Demnach wurden zwischen vergangenem Sonntag und Dienstag, 25. Juni, die Verankerungen abgebrochen. Laut Polizei Neu-Ulm beträgt der Sachschaden 2500 Euro Deswegen müssen die Tore nun ausgetauscht werden und es entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro, wie die Polizei weiter berichtet. Bislang habe die Polizei keinerlei Tatverdacht und hoffe jetzt auf Zeugenhinweise. Wer hat etwas an dem Sportplatz bemerkt? Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 melden. (AZ)

