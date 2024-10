Geburt nur mit Unterstützung einer Hebamme – das ist jetzt an der Donauklinik möglich

In der Geburtsklinik der Donauklinik Neu-Ulm können fortan im Rahmen des hebammengeleiteten Kreißsaals Gebärende mit der Unterstützung einer Hebamme entbinden. Ärztliche Geburtshelfer greifen nicht in den physiologischen Geburtsverlauf ein. Bei Bedarf steht das Ärzteteam jederzeit zur Verfügung. Das teilte die Kreisspitalstiftung Weißenhorn mit.

Der Neu-Ulmer Geburtsklinik geht es um eine interventionsarme Betreuung

Dem Team der Neu-Ulmer Geburtsklinik geht es hierbei um eine persönliche und interventionsarme Betreuung. So verläuft die Geburt im Hebammenkreißsaal ohne Einsatz von starken Schmerzmitteln, ohne Wehenmittel und ohne Zeitdruck. Die erfahrenen und empathischen Hebammen setzten bei Bedarf zur Schmerzlinderung beispielsweise Akupunktur, Homöopathie oder auch Lachgas ein, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Angebot richtet sich an Schwangere ohne Vorerkrankungen und ohne Geburtsrisiken. Es besteht jederzeit die Möglichkeit, vom hebammengeleiteten Kreißsaal in den ärztlich geleiteten Kreißsaal zu wechseln. Die Schwangere verbleibt in diesem Fall in den bereits genutzten Räumlichkeiten, die betreuende Hebamme bleibt an ihrer Seite.

„Ein Ja zum hebammengeleiteten Kreißsaal bedeutet kein Nein zur ärztlichen Betreuung“, betonte Annette Kampmeier, oberärztliche Kreißsaalleitung. „Sollten während der Geburt medizinische Interventionen notwendig werden, stehen die Ärztinnen und Ärzte der Geburtsklinik rund um die Uhr den Gebärenden zur Verfügung, sodass bei Bedarf nahtlos in den ärztlich geleiteten Kreißsaal gewechselt werden kann.“

Interessierte Schwangere können sich an der Donauklinik für ein Erstgespräch anmelden

Durch dieses Konzept will die Donauklinik Neu-Ulm für ihre Gebärenden „das Beste aus beiden Welten“ anbieten: die Möglichkeit der selbstbestimmten interventionsarmen Geburt und die Sicherheit einer modernen Geburtsklinik. „Wir freuen uns sehr, den schwangeren Frauen die Möglichkeit zu bieten, in einem geborgenen und unterstützenden Umfeld zu gebären“, erklärte Privatdozent Dr. med. Andreas Reich, Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe der Donauklinik Neu-Ulm.

Schwangere, die sich durch das neue Konzept angesprochen fühlen, sollten sich in der Donauklinik zwischen der 30. bis 32. Schwangerschaftswoche vorstellen. In einem gemeinsamen Gespräch wird geklärt, ob eine Entbindung im hebammengeführten Kreißsaal möglich ist. Falls ja, findet ein weiteres Gespräch in der 37. Schwangerschaftswoche statt.

Interessierte Schwangere können sich ab sofort unter der Telefonnummer 0731/804-1809 oder über die Website der Donauklinik für ein Erstgespräch anmelden. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Online-Terminbuchung sind unter https://www.donauklinik-neu-ulm.de zu finden. (AZ)