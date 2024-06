Neu-Ulm

18:00 Uhr

Edwin Scharff Museum feiert sein Geburtstagsfest

Plus Seit genau 25 Jahren besteht das Kunstmuseum am Petrusplatz. Zum Festtag kamen einige, die von Anfang an mit dabei waren und das Haus auch gegen Widerstände aufgebaut haben.

Von Dagmar Hub

Viele Interessierte aus Politik und Kultur, Stadtgesellschaft und Kirche kamen zum tagesgenau gefeierten 25. Geburtstag des Edwin Scharff Museums, und das Jubiläumsfest wurde ein großer Dank an Museumsleiterin Helga Gutbrod und an all jene, die Ende der 90er Jahre gegen Kritik und Widerstand das Durchhaltevermögen hatten, um für ein Kunstmuseum in der Neu-Ulmer Innenstadt zu kämpfen.

Vor der Eröffnung mussten die Werke vor dem Hochwasser gerettet werden

Der 13. Juni 1999 war ein Sonntag gewesen, kurz nach dem verheerenden Pfingsthochwasser jenes Jahres, bei dem Helga Gutbrod noch vor der Eröffnung des Museums in Gummistiefeln im Keller ihrer künftigen Wirkungsstätte Werke aus dem Kunstdepot gerettet hatte. Die junge Kunsthistorikern, geboren in Würzburg und neu in der Stadt Neu-Ulm, erinnert sich noch genau an jenen Moment, als sie an jenem Eröffnungssonntag nervös am Mikrofon im Innenhof des Museums stand und sprechen sollte – und die Kirchenglocken laut und schier endlos läuteten, sodass sie mit ihrer Rede nicht beginnen konnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen