Neu-Ulm

Gerlenhofer Bahnübergang: Bahn pfeift auf den Ärger der Anwohner

An Warnhinweisen mangelt es nicht am unbeschrankten Gerlenhofer Bahnübergang. Die Bahn will auch nicht darauf verzichten, dass die Züge neuerdings einen Signalpfiff ertönen lassen.

Plus Die CSU hatte die DB gebeten, die Lärmbelästigung durch pfeifende Züge am unbeschrankten Übergang wenigstens nachts zu reduzieren. Die Antwort ist eindeutig.

Von Ronald Hinzpeter

Man könnte es auch so formulieren: Die Bahn pfeift auf den Ärger der Gerlenhofer. Die beschweren sich seit Wochen darüber, dass die Züge mittlerweile einen lauten Warnton von sich geben, bevor sie den unbeschrankten Bahnübergang passieren. Damit soll er sicherer gemacht werden, auch wenn das den Anwohnern den Schlaf und auch die Nerven raubt. Die haben jetzt sogar eine Unterschriftenliste gegen die Geräuschbelästigung an die Bahn geschickt. Doch es wird weiter gepfiffen – das hat das Unternehmen jetzt in einer Antwort auf einen Brief der CSU-Stadtratsfraktion geschrieben. Die hatte unter anderem angeregt, das schrille Signal zumindest nachts auszusetzen oder eine andere Möglichkeit zu finden, um die Menschen vor herannahenden Zügen zu warnen.

Die Bahn will auf das Warnsignal in Gerlenhofen nicht verzichten

Die Gerlenhofer CSU-Stadträtin Christiane Ade ist nicht überrascht von der Haltung der Bahn, zufrieden ist sie mit der Antwort schon gar nicht: "Ich hatte befürchtet, dass sie am Pfeifton festhalten werden", sagte sie gegenüber unserer Redaktion. Das Unternehmen hatte den Neu-Ulmer Christsozialen klar geantwortet: "Ein Weglassen des Signals ist nicht vorgesehen", weder tagsüber noch nachts. Die DB beteuert in ihrem Schreiben, das Warnsignal stehe "am Ende einer Kette von Maßnahmen, die von uns und der Stadt in Absprache mit dem Eisenbahnbundesamt umgesetzt wurden". Das heißt im Klartext, es war eine Art letzte Warnmöglichkeit, nachdem andere Maßnahme nicht gefruchtet hatten. Dabei könne die "Bebauung nicht maßgeblich sein". Sprich: Es spielt keine Rolle, ob das Anwohnende stört oder nicht. Aussetzen will die Bahn das Signal nicht, weil die Menschen nun denken könnten, wenn sie keinen Pfiff hören, kommt auch kein Zug – und benutzen den Übergang.

