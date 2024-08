Gewalttätiger Ladendieb macht sich aus dem Staub

Mit Gewalt hat sich ein Ladendieb den Fluchtweg freigeräumt und ist entkommen. Am Mittwochmittag wurde der Polizei der Fall gemeldet. Der bislang unbekannte Täter hatte in einem Discounter in der Neu-Ulmer Leibnitzstraße mehrere Artikel aus dem Warenregal genommen und sie in seinem Rucksack versteckt. Danach versuchte er, das Geschäft zu verlassen, ohne zu bezahlen. Dabei löste jedoch der Alarm der Warensicherungsanlage aus und die Mitarbeiter wurden auf den Mann aufmerksam. Eine von ihnen versuchte, den Dieb aufzuhalten, doch der stieß sie zur Seite. Die Frau verletzte sich dadurch leicht. Der Täter entkam mit seiner Beute, deren Höhe nicht bekannt ist. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich bei der Inspektion Neu-Ulm unter 0731/80130 zu melden. (AZ)

