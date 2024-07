Gleich zwei Diebstähle am Donaubad: Motorroller und Handy weg

Am Donaubad in Neu-Ulm ist am Dienstag zu zwei Diebstählen gekommen. Einem 16-Jährigen wurde der Motorroller gestohlen, einer 16-Jährigen fehlt nun das Handy.

Im Fall des gestohlenen Motorrollers soll sich der Diebstahl in der Zeit zwischen 14.30 und 18.40 Uhr ereignet haben. In dieser Zeit befand sich der Jugendliche im Donaubad in der Wiblinger Straße. Der Motorroller der Marke Kymco (weiß/schwarz) war am Fahrradabstellplatz abgestellt. Nachdem der Geschädigte das Freizeitbad verlassen hatte, bemerkte er zunächst, dass der Fahrzeugschlüssel fehlte. Anschließend musste er feststellen, dass auch der Motorroller entwendet wurde. Eventuell hatte er den Schlüssel im Schloss versehentlich stecken gelassen.

Den Diebstahl des Mobiltelefons zeigte die 16-Jährige am Dienstagabend an. Sie war ebenfalls im Donaubad. Dort hatte sie das Handy in ihrer Badetasche. Die lag wohl während des Badens unbeaufsichtigt an den Liegeflächen. Als die Geschädigte zurückkehrte, musste sie den Diebstahl feststellen. Eine Freundin bemerkte wohl kurze Zeit zuvor noch eine männliche Person, die sich kurzfristig an dem Platz befand. Der Mann aber konnte jedoch nicht mehr festgestellt werden, so die Polizei. Die Beamten schrieben das Telefon zur Fahndung aus.

Die Polizeiinspektion hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Personen festgestellt haben, die sich verdächtig verhielten, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731 8013-0 zu melden. (SZ)