Grillabend löst Großeinsatz in Neu-Ulm aus

Aufgrund starker Rauchentwicklung wurde ein Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Illerbrücke befürchtet. Doch nur das Grillgut brannte.

Alarm in Neu-Ulm: Am Samstagabend wurde über die integrierte Leitstelle ein Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Illerbrücke in Neu-Ulm gemeldet. Vor Ort konnte jedoch kein Feuer festgestellt werden.

Ein Bewohner hatte nach Polizeiangaben lediglich gegrillt, wodurch Fett des Grillguts in eine offene Flamme tropfte und sich folglich innerhalb des geschlossenen Grills eine starke Rauchentwicklung bildete. Beim Öffnen des Grilldeckels wurde der darunter angesammelte Rauch freigesetzt und sammelte sich zunächst unter dem dortigen Dachvorsprung.

Die Mitteilerin ging von einem Brand aus und verständigte daraufhin die Feuerwehr. Die Feuerwehr Neu-Ulm, der Rettungsdienst Neu-Ulm und die Polizei Neu-Ulm waren zur Klärung des Sachverhalts mit starken Kräften vor Ort. (AZ)