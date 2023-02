Größer als der Louvre: Ex-Möbel-Mahler ist zu groß für Neu-Ulm

Plus Auch wenn die Spekulationen ins Kraut schießen: Für das Fachmarktzentrum in der Borsigstraße kann es nur eine Lösung geben.

Das Fachmarktzentrum in Neu-Ulm ist mit seinen 110.000 Quadratmetern und einem Park­haus von 36.000 Quadratmetern das größte Fachmarktzentrum Deutschlands im Allein­eigentum einer Gesell­schaft. Und zugleich eines der größten Europas. Das ist zu groß für Neu-Ulm.