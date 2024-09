Größerer Polizeieinsatz in Neu-Ulm: Zwei Männer streiten, dann fällt ein Schuss

In Neu-Ulm ist es am Donnerstagmittag (19. September) zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Der Polizei war gegen kurz vor 13 Uhr ein „schussähnliches Geräusch“ gemeldet worden, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt.

Mehrere Streifen fuhren im Anschluss durch die Neu-Ulmer Innenstadt, am Bahnhof und an der Glacis-Galerie vorbei. Laut Polizeisprecher rückte „eine Vielzahl“ von Streifen in den Bereich der Krankenhausstraße aus. Von dort sei das „schussähnlich Geräusch“ gemeldet worden. Weil der Einsatz zunächst erst seit wenigen Minuten lief, konnte zunächst nicht gesagt werden, ob tatsächlich Schüsse gefallen waren oder nicht.

Keine Viertelstunde später gibt der Polizeisprecher Entwarnung: „Die Lage ist geklärt, der Einsatz beendet.“ Nach bisherigen Erkenntnissen soll es zu einem Streit unter zwei Männern gekommen sein. Dabei habe wohl einer mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen. Verletzt wurde demnach niemand. Der Mann, der geschossen haben soll, konnte vorläufig festgenommen werden. Der Vorfall soll sich „im häuslichen Bereich“ und nicht im Freien abgespielt haben.

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.