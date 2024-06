Großaufgebot rückt zur Hochschule Neu-Ulm aus: Ursache ist unklar

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst rücken mit einem Großaufgebot zur Hochschule Neu-Ulm aus. Kurz nach 21 Uhr war die Brandmeldeanlage ausgelöst worden.

An die Hochschule Neu-Ulm ist am Mittwochabend ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgerückt. Kurz nach 21 Uhr war dort nach Behördenangaben die Brandmeldeanlage ausgelöst worden. Vor Ort aber sei keinerlei Rauchentwicklung festgestellt werden. Schnell sei klar geworden, dass kein Schadensereignis vorlag. Eine Durchsuchung der Räumlichkeiten der Schule in der Wileystraße sei ebenfalls negativ verlaufen. Keinerlei Brand oder eine sonstige Schadenslage wurde festgestellt, auch keine Person in Notlage. Es wird von einem Fehlalarm ausgegangen. Die genaue Ursache konnten die Beamten nicht feststellen. Die Feuerwehr Neu-Ulm war sich mit 30 Kräften im Einsatz. (AZ)