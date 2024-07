Neues Lessing-Gymnasium kommt: Große Zustimmung für 125-Millionen-Projekt

Am Ende war es gar nicht mal so knapp: Mit der deutlichen Mehrheit von 42 zu 11 Stimmen hat der Neu-Ulmer Kreistag die Vorentwurfsplanung für das Lessing-Gymnasium abgesegnet, obwohl das Projekt im Laufe der vergangenen Jahre immer teurer geworden war. Deshalb hatte sich bei diesem Vorhaben eine hartnäckige Opposition gebildet, die wegen der hohen Kosten am Freitag noch einmal einen Aufschub erreichen wollten. Das hat nicht funktioniert.

