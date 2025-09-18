Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Neu-Ulm: Großeinsatz bei Neu-Ulmer Möbelgeschäft

Neu-Ulm

Großeinsatz bei Neu-Ulmer Möbelgeschäft

Auf dem Dach eines Möbelgeschäfts in Neu-Ulm qualmte es plötzlich. Am Mittwochmittag kam es zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr.
    • |
    • |
    • |
    Auf dem Dach eines Möbelgeschäfts in Neu-Ulm qualmte es plötzlich. Am Mittwochmittag kam es zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr.
    Auf dem Dach eines Möbelgeschäfts in Neu-Ulm qualmte es plötzlich. Am Mittwochmittag kam es zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Foto: Daniel Karmann/dpa (Symbolfoto)

    Am Mittwochvormittag ist es in einem Möbelgeschäft im Neu-Ulmer Starkfeld zu einem größeren Einsatz gekommen. Wie die Polizei mitteilt, sei es auf dem Dach des Möbelgeschäftes gegen 11:20 Uhr zu einer Rauchentwicklung gekommen, weshalb die Feuerwehr alarmiert wurde. Vor Ort gab es schnell Entwarnung. Aufgrund eines technischen Defektes an einem Revisionsschacht entstand eine massive Hitzeentwicklung, die zur Rauchentwicklung führte. Ein offenes Feuer gab es nicht. Durch die Hitzeentwicklung entstand an mehreren Bauteilen der Heizungs- und Lüftungsanlage ein Schaden von insgesamt rund 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Neben der Polizeiinspektion Neu-Ulm waren Kräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr Neu-Ulm im Einsatz. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden