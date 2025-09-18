Großeinsatz bei Neu-Ulmer Möbelgeschäft

Am Mittwochvormittag ist es in einem Möbelgeschäft im Neu-Ulmer Starkfeld zu einem größeren Einsatz gekommen. Wie die Polizei mitteilt, sei es auf dem Dach des Möbelgeschäftes gegen 11:20 Uhr zu einer Rauchentwicklung gekommen, weshalb die Feuerwehr alarmiert wurde. Vor Ort gab es schnell Entwarnung. Aufgrund eines technischen Defektes an einem Revisionsschacht entstand eine massive Hitzeentwicklung, die zur Rauchentwicklung führte. Ein offenes Feuer gab es nicht. Durch die Hitzeentwicklung entstand an mehreren Bauteilen der Heizungs- und Lüftungsanlage ein Schaden von insgesamt rund 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Neben der Polizeiinspektion Neu-Ulm waren Kräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr Neu-Ulm im Einsatz. (AZ)

