Grundschule Neu-Ulm-Stadtmitte profitiert von Förderprogramm

Startchancen-Programm: Die Grundschule in der Stadtmitte in Neu-Ulm ist dabei.

Die Neu-Ulmer Grundschule in der Gabelsberger Straße ist in das Startchancen-Programm aufgenommen worden. Sie gehört zu den ersten in Bayern.

Die Grundschule Neu-Ulm-Stadtmitte wird ab dem kommenden Schuljahr mit dem Startchancen-Programm gefördert. „Ich freue mich für die Grundschule Neu-Ulm-Stadtmitte, dass sie bei diesem neuen Programm am Start ist. Wir wollen mit diesem Startchancen-Programm die erfolgreiche bayerische Spitzenposition bei der Bildung ausbauen und Schulen sowie Unterricht noch besser machen“, sagte der Neu-Ulmer Landtagsabgeordnete Thorsten Freudenberger (CSU). In Bayern stehen für das Förderprogramm 2,8 Milliarden Euro zur Verfügung Der Freistaat gebe noch einmal die gleiche Summe zu den über 1,4 Milliarden Euro an Bundesmitteln in den Fördertopf, der damit verdoppelt werde. Damit stünden fast drei Milliarden Euro für die Laufzeit von zunächst zehn Jahren zur Verfügung. Die Grundschule Neu-Ulm-Stadtmitte gehört zu den ersten 100 Grund- und Mittelschulen, die im Freistaat bereits im nächsten Schuljahr von dem Programm profitierten. Mit dem Startchancen-Programm sollen besonders Schulen mit einem hohen Anteil sozial benachteiligter Schülerinnen und Schüler gefördert werden. Die Auswahl der Schulen in Bayern sei anhand eines Sozialindex erfolgt, damit das Geld dort ankommt, wo es am dringendsten gebraucht werde, erklärte Ekin Deligöz (Grüne), Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend. Das Programm bestehe aus drei Säulen: Zum einen würden Mittel für multiprofessionelle Teams, insbesondere für die Schulsozialarbeit, zur Verfügung gestellt. Den Schulen werde zudem ein frei verfügbares Chancenbudget für die Schul- und Unterrichtsentwicklung in die Hand gegeben. "Und wir legen ein Investitionsprogramm für eine förderliche und nachhaltige Lernumgebung auf", so Deligöz. (AZ)

