Illegaler Prostitution auf der Spur: Mit der Polizei unterwegs im Rotlichtmilieu

Plus Die Polizei lässt im Rahmen des Sicherheitstages Ermittlern bei der Arbeit im Rotlichtmilieu über die Schulter blicken. Sex war vereinbart, aber dazu kam es nicht.

Ein kleiner Elefant steckt im Vorgarten um die Ecke. Eine Dame sitzt auf einem Balkon. Kinder spielen draußen und fahren mit ihren Rollern durch eine Wohnblocksiedlung am Ortsrand von Günzburg. Zur selben Zeit wartet eine kleinere Frau mit glatten schwarzen Haaren in einer Drei-Zimmer-Wohnung auf eine vermeintliche Verabredung zum Sex. Die Kondome liegen bereit. 140 Euro für eine Stunde sind vereinbart. Doch dazu kommt es nicht.