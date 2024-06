Hausdurchsuchung nach Rezeptfälschung: Polizei findet gestohlene Pylonen

Nach dem gefälschten Rezept kommt die Polizei und findet bei dem 28-Jährigen noch mehr fragwürdige Dinge vor. Der drüfte nun mit Anzeigen rechnen.

Eine aufmerksame Apothekerin in Neu-Ulm hat am Mittwoch einen Rezeptfälscher ertappt. Wie die Polizei mitteilt, kam ein 28-Jähriger gegen Mittag in die Apotheke und versuchte mit einem gefälschten Rezept gleich an mehrere verschreibungspflichtig Medikamente zu gelangen. Die Dame am Schalter bemerkte dies und verständigte die Polizei.

Polizei findet gestohlene Verkehrshütchen nach Rezeptschwindel

Die Polizei durchsuchte anschließend den 28-Jährigen und fand heraus, dass der Mann ein Paket bei sich hatte, das nicht an sein Zuhause adressiert war. Sie gingen davon aus, dass es nicht ihm gehörte. Offenbar gab das ihnen Anlass, eine Wohnungsdurchsuchung zu beantragen. Denn wie es im Polizeibericht weiter heißt, fanden die Beamten bei ihm zu Hause später Pylonen. Gemeint sind Verkehrshütchen aus Plastik, welche typischerweise bei Gefahrenstellen an Straßen aufgestellt werden. Die Polizei ging davon aus, dass diese Hütchen ebenfalls gestohlen waren. Zudem stellten die Polizistinnen und Polizisten auch den Führerschein des Mannes sicher, welche ihm bereits entzogen worden war. Gegen den 28-Jährigen leitet die Polizei nun ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Diebstahl ein. (AZ)