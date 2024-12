Haushalt 2025: Welche Vorhaben in Neu-Ulm auf der neuen Streichliste stehen

Feierliche Stimmung kam in der letzten Stadtratssitzung vor Weihnachten nur ganz am Anfang auf. Die Musiklehrer Santiago Molina-Gimbernat und Rafael Gaspar von der Musikschule Neu-Ulm spielten zur Einstimmung auf der Gitarre und dem Cello. Danach war es vorbei mit der Besinnlichkeit, denn der Haushalt für 2025 war eine schwere Geburt. Mehrere Sparrunden waren nötig, um das Zahlenwerk unter Dach und Fach zu bringen. Eine neuerliche Streichliste war erst kurz zuvor auf die Schnelle erstellt worden. Ob diese ausreicht, wird sich aber erst in einigen Wochen zeigen. Es könnte sein, dass die Stadt dann erneut mehrere Millionen einsparen muss.

