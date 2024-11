„Herr Kaiser“ zu Gast im Theater Neu-Ulm

72 Mal ist er in diesem Sommer auf der Flucht erwischt und in die Hölle befördert worden. In Bad Segeberg gab Nick Wilder den Bösewicht Emery Forster, nun kommt er nach Neu-Ulm. Am Freitag, 22. November, ist er um 19 Uhr zu Gast im Theater am Petrusplatz.

Wenngleich Wilder als Karl May-Fiesling Emery Forster eine gute Figur gemacht hat, ist er doch eher für die smarten, sympathischen Charaktere bekannt. Da wären zum Beispiel Bordarzt Doc Sander vom „Traumschiff“ oder Herr Kaiser aus der Werbung für die Hamburger-Mannheimer. Bei seinem Auftritt im Theater Neu-Ulm, bei dem er lesend, frei erzählend und auch singend (!) sein tatsächlich wildes Leben vorüber ziehen lässt, lernt das Publikum einen Star kennen, der überhaupt keine Allüren kennt, kündigen die Theatermacher Heinz Koch und Claudia Riese an.

Neu-Ulmer Theatermacher kennen Nick Wilder schon lange

Nick Wilder und das Neu-Ulmer Theaterpaar sind schon länger freundschaftlich verbunden. Kennengelernt hatten sich die Neu-Ulmer Theatermacher und Wilder vor einigen Jahren. Sie hatten damals parallel zur selben Zeit das Stück „Nächstes Jahr – Gleiche Zeit“ auf die Bühne gebracht – Claudia Riese und Heinz Koch in Neu-Ulm und Nick Wilder zusammen mit seiner Frau Christine im Stadttheater Bruneck. Man hätte damals gern einen Austausch gemacht; aber das ließ sich leider nicht realisieren, berichten Riese und Koch heute. Dich die Verbindung zu Wilder hielt, inzwischen gab es einige persönliche Begegnungen. „Auch Wilders zweites Buch, nach dem autobiografischen „Hallo Herr Kaiser. Das Leben ist wilder als man denkt“, ein halb fiktionaler, hochaktueller, aber noch nicht veröffentlichter, Spionage-Roman mit dem Titel „Vaterliebe“, hat uns noch zusätzlich zusammengebracht“, erzählen die Neu-Ulmer Theaterleute.

Sie freuen sich nun auf den Besuch Wilders in ihrem kleinen Theater und sind überzeugt: „Unser Publikum wird nicht nur mit dem „Herrn Kaiser“ von der Hamburg-Mannheimer und mit dem Bordarzt ‚Doc Sander‘ vom ‚Traumschiff‘ zwei alte Bekannte treffen.“ Es werde auch mit einem Surfweltmeister und einem international erfolgreichen Schauspieler Bekanntschaft machen und einen letztlich in vieler Hinsicht außergewöhnlichen Menschen kennenlernen. (AZ)