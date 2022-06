Neu-Ulm

vor 18 Min.

Die Zukunft des Hotel Meinl macht den Menschen in Reutti Sorgen

Das Hotel Meinl in Neu-Ulm/Reutti existiert nicht mehr. Ein neuer Besitzer will das Gebäude einer anderen Nutzung zuführen. Die Menschen im Stadtteil sind skeptisch.

Lokal Bei der Bürgerversammlung werden Befürchtungen laut, die einstige Herberge könnte viel zu groß ausgebaut werden. Es gibt im Stadtteil auch noch andere Probleme.

Von Stefan Kümmritz

Die Bürger und Bürgerinnen in Reutti und Jedelhausen drückt an einigen Stellen der Schuh, insbesondere, was die Zukunft des früheren Hotels Meinl, die medizinische und die Lebensmittel-Versorgung des Stadtteils sowie die neue Kindertagesstätte betrifft. Zu diesen und anderen Themen gab es von den Anwesenden bei der Bürgerversammlung für Reutti und Jedelhausen in der Gemeinschaftshalle einige Anmerkungen und Fragen. Wer sich nicht äußern wollte, konnte auf Kärtchen Wünsche oder Anregungen schreiben, die dann ins Neu-Ulmer Rathaus zur Begutachtung gingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .