Neu-Ulm

16:00 Uhr

Illegale Mülldeponie in Neu-Ulm: Im Rathaus herrscht Ratlosigkeit

Auch am Montag müllt es ziemlich hier an der Bahnhofstraße. Die Neu-Ulmer Stadtverwaltung ist ob der illegalen Deponie ziemlich ratlos.

Plus Von Freitag auf Montag wuchs der Müllberg vor der Glacis-Galerie weiter in die Höhe. Die Stadtverwaltung lässt abräumen und will Detektive losschicken. Mal wieder.

Von Oliver Helmstädter

Eine ganze Sammlung alter Putzgeräte gehört zu den Neuzugängen, die über das Wochenende hinzugekommen sind. Der Müllberg an der Bahnhofstraße wächst in die Höhe und Breite – auf dem Gehsteig gegenüber der Glacis-Galerie ist kaum mehr ein Durchkommen.

Was als Sammelstelle für Gelbe Säcke begonnen hat, ist wieder mal ein Ärgernis. Nicht nur dem nahen Imbiss Ba-Ba-Döner bleibt angesichts des stechenden Gestanks ein Teil der Kundschaft weg, auch die Glacis-Galerie befürchtet mal wieder einen Imageschaden durch diesen Anblick.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen