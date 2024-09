Azubis legen los: Zu Besuch bei Handwerkern in Gerlenhofen und Jedesheim

In kurzer Hose, T-Shirt und Cappy steht Niklas Langer mit einem Hammer in der Hand auf einem Hausdach in der Dietenheimer Altstadt. In seinem Rücken das Wahrzeichen der Stadt: der Kirchturm von St. Martin. „Bei so einem Wetter - das ist ein Traum“, sagt der 18-Jährige aus Obenhausen. Vor einem Jahr hat er seine Ausbildung zum Zimmerer im Meisterbetrieb von Andreas Riedl in Illertissen-Jedesheim begonnen und noch keinen Tag bereut. Am Montag hat für ihn ein neues Ausbildungsjahr begonnen. Stand bislang überwiegend Grundkenntnisse auf dem Lehrplan, geht es nun an die fachliche Umsetzung. „Mir gefällt es, jeden Tag draußen zu sein. Ich fühle mich sehr wohl.“

Michael Kroha