Neu-Ulm

vor 45 Min.

Im Ex-Möbel-Mahler rumort es: Zieht Opti-Wohnwelt aus?

Lokal Der größte Mieter in der "Welt des Wohnens" verhandelt offenbar hart mit dem Immobilienbesitzer. Die Zukunft des Einkaufszentrums im Starkfeld hängt vom Ausgang ab.

Von Oliver Helmstädter

Das wäre ein Paukenschlag: Mit Wirkung zum 1. April kommenden Jahres hat die Möbelhauskette Opti-Wohnwelt den Mietvertrag in der "Welt des Wohnens" in der Neu-Ulmer Borsigstraße gekündigt. So erfuhr zumindest unsere Redaktion von Mitarbeitenden des Möbelhauses. Auch wenn die Protagonisten mehr oder weniger schweigen: Es scheint etwas dran zu sein, an einer Änderung im Neu-Ulmer Einzelhandel, der die Gegend nachhaltig verändern würde.

