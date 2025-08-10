Lässt sich in der Region gut leben? Aber sicher

Im Rahmen eines gemeinsamen Sicherheitsgesprächs sind jetzt Vertreter der Polizei, des Landratsamts und der Stadt Neu-Ulm zusammengekommen, um die aktuelle Sicherheitslage zu erörtern und gemeinsame Strategien für noch mehr Sicherheit in der Stadt und dem Kreis Neu-UIm zu entwickeln. Das teilte die Polizei in einer Presserklärung mit. Neben Landrätin Eva Treu, Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger und Polizeipräsidentin Claudia Strößner nahmen auch zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der Polizei im Landkreis Neu-Ulm sowie der Verkehrspolizei Günzburg teil.

Zahl der Straftaten nimmt nur leicht zu

Mit Blick auf die Sicherheitslage in Schwaben und im Landkreis Neu-Ulm erklärte Polizeipräsidentin Strößner, die bereinigten Fallzahlen seien im Jahr 2024 um 38 Straftaten auf insgesamt 7.313 gestiegen. Dies entspricht einer Zunahme von etwa 0,51 Prozent gegenüber 2023. Die Aufklärungsquote im Kreis sank marginal um 0,7 auf 68,7 Prozent. Eine positivere Entwicklung war hingegen für die Stadt Neu-Ulm zu verzeichnen. Hier stieg die Aufklärungsquote von 68,5 Prozent im Jahr 2023 auf 68,8 Prozent im Jahr 2024. Damit liegen beide Werte leicht unter der Aufklärungsquote des gesamten Präsidiums Schwaben Süd/West (69,6 Prozent), aber deutlich über der des Freistaats Bayern (64,9).

Die Kriminalitätsbelastung ist im Landkreis stärker gesunken als in der Kreisstadt. Damit ist die Wahrscheinlichkeit, Opfer einer Straftat zu werden, geringer geworden. Allerdings haben die Gewalt- und Straßenkriminalität sowie Eigentumsdelikte zugenommen. Aus Sicht der Polizei erfreulich ist die Entwicklung im Drogenbereich. Wegen der Teillegalisierung von Cannabis ging dei Zahl der Delikte in diesem Bereich um fast 76 Prozent zurück, bei Heroin und Kokain war der Rückgang nicht ganz so stark.

In der Besprechung wurden auch die Probleme rund um die Caponniere und den Bahnhof in Neu-Ulm angesprochen. In den vergangenen Monaten und Jahren haben sich Bürgerinnen und Bürger, insbesondere aus den unmittelbar angrenzenden Wohnanlagen, über Ruhestörungen, Müllablagerungen und Respektlosigkeiten durch anwesende Jugendliche beschwert. Die Caponniere stellt aufgrund ihrer günstigen Lage zum Einkaufszentrum „Glacis-Galerie“ regelmäßig, insbesondere in den Sommermonaten, einen zentralen und beliebten Treffpunkt für Jugendgruppen dar. Durch gemeinsame Kontrollmaßnahmen der Sicherheitsbehörden wurde eine Reduzierung der Verstöße sowie der Beschwerden erreicht.

Positive Entwicklung im Bereich des Neu-Ulmer Bahnhofs

Polizeipräsidentin Strößner sagte dazu: „Wir nehmen die Anliegen unserer Bürgerinnen und Bürger sehr ernst. Aus diesem Grund haben wir gemeinsam mit der Stadt Neu-Ulm ein umfassendes Maßnahmenkonzept erarbeitet und umgesetzt.“ Die aktuell positive Entwicklung sei das Ergebnis verstärkter Präsenz, gezielter Kontrollmaßnahmen und vor allem einer engen Zusammenarbeit. „Es freut mich sehr, dass wir gemeinsam Fortschritte erzielen.

Beim Callcenter-Betrug ist seit 2022 ein deutlicher Rückgang der für Täter erfolgreich verlaufenden Fälle erkennbar. Doch die erbeuteten Schadenssummen haben sich verdoppelt. So wurden im Jahr 2023 noch 25 „erfolgreiche“ Fälle mit einer Beute von 156.026 Euro angezeigt, 2024 waren es nur noch 14 Fälle, doch dabei nahmen die Täter 339.423 Euro ein.

Weniger Einbrüche im vergangenen Jahr

Einen positiven Trend sieht die Polizeipräsidentin hingegen bei den Wohnungseinbrüchen. So wurden 2024 insgesamt 21 Fälle weniger als im Jahr davor registriert. Abgesehen 2021 ist dies der niedrigste Wert seit 2015 (106 Fälle).

Icon vergrößern Beim Sicherheitsgespräch im Landratsamt Neu-Ulm berichtete Polizeipräsidentin Claudia Strößner (Mitte) über die Lage in der Region. Dabei waren auch viele Vertreterinnen und Vertreter der regionalen Polizeidienststellen sowie Landrätin Eva Treu (links neben Strößner) und Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger. Foto: Polizeipräsidium Schwaben Süd-West Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Beim Sicherheitsgespräch im Landratsamt Neu-Ulm berichtete Polizeipräsidentin Claudia Strößner (Mitte) über die Lage in der Region. Dabei waren auch viele Vertreterinnen und Vertreter der regionalen Polizeidienststellen sowie Landrätin Eva Treu (links neben Strößner) und Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger. Foto: Polizeipräsidium Schwaben Süd-West

Eine ebenfalls positive Entwicklung nehmen die Verkehrsunfallzahlen. Hier kam es zu einem merklichen Rückgang von 3,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der Verletzten nahm um 2,02 Prozent ab, die der Todesopfer um 54,55 Prozent. Bei drei von fünf Unfallopfern handelte es sich um Pedelec-Fahrer. Die Schulwegunfällen haben dagegen um 50 Prozent zugenommen. Zudem wurde mehr Menschen mit Alkohol oder Drogen am Steuer erwischt. Die Hauptunfallursachen waren Vorfahrtsverletzungen und die Missachtung des Sicherheitsabstandes. (AZ)